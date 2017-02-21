С рейса Москва – Ханты-Мансийск сняли двух танцующих пассажирок

Танец двух пассажирок рейса Москва – Ханты-Мансийск окончился их удалением с борта, информирует utro.ru. В салоне самолета авиакомпании «Ютэйр» рейсом Москва – Ханты-Мансийск две пассажирки внезапно начали танцевать. Когда бортпроводница попросила их занять места и пристегнуться, девушки устроили скандал. Самолет, разгонявшийся по взлетной полосе, вынужден был развернуться и вернуться к терминалу, после чего скандальных пассажирок высадили из лайнера.

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