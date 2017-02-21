Самыми крупными экспортёрами оружия признаны США и РФ

На эти две страны приходится 56% мирового экспорта оружия в 2012-2016 годах

Самыми крупными в мире поставщиками вооружения остаются США и Россия. На эти две страны приходится более половины (56%) мирового экспорта оружия в 2012-2016 годах. Об этом пишет utro.ru.

На первой строчке рейтинга самых крупных экспортёров военной техники остаётся США, которые продают треть (33%) объёма мирового экспорта оружия. Основные покупатели США - ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция.

Второе место рейтинга принадлежит России, экспорт которой занимает 23% от мирового объёма оружия. Основные покупатели отечественного оружия - КНР, Индия и Вьетнам.