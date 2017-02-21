В РФ замминистра экономического развития подал в отставку

В Минэкономразвития Алексей Ведев занимался планированием бюджета и госпрограммами, отвечал за статистику и прогнозы

Заместитель главы Минэкономразвития РФ Алексей Ведев в ближайшее время покинет свой пост по собственному желанию. Чиновник уже написал соответствующее заявление. Об этом пишет utro.ru.

После увольнения главы ведомства Алексея Улюкаева, Ведев в течении полутора месяцев был исполняющим обязанности министра экономического развития РФ. В Минэкономразвития Алексей Ведев занимался планированием бюджета и госпрограммами, отвечал за статистику и прогнозы.