На трассе Саратов - Нижний Новгород в ДТП погибли 6 человек

В аварии погибли два водителя и четыре пассажира

На дороге между городами Саратов и Нижний Новгород столкнулись автомобили Kia и Nissan. Об этом пишет utro.ru.

Дорожный инцидент произошёл 20 февраля. Автомобиль Kia выскочил на "встречку" и столкнулся с Nissan. В результате аварии погибли водитель корейской иномарки и его четыре пассажира, а также человек, управлявший автомобилем Nissan.