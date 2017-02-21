В Москве водитель на Porsche задавил пешехода

На одной из улиц Москвы Porsche наехал на пешехода. От удара водитель иномарки не смог справиться с управлением и столкнулся с другими автомобилями. Об этом пишет utro.ru.

Дорожное происшествие случилось в минувшее воскресенье. Пешеход, которого сбила иномарка, получил несовместимые с жизнью травмы. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД и полицейские.