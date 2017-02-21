Российский биатлонист Шипулин пришёл четвёртым на последней гонке ЧМ

В масс-старте, который стал финальной гонкой Чемпионата мира по биатлону в Австрии, "золото" выиграл немец Симон Шемпп. Биатлонист из РФ Шипулин пришёл к финишу четвёртым. Об этом пишет utro.ru.
Симон Шемпп преодолел на лыжах 15 километров с результатом в 25,38 минуты и ни разу не промахнулся в выстрелах. Антон Шипулин не попал в тройку лидеров и пришёл лишь четвёртым. Два других российских спортсмена - Гараничев и Цветков - заняли 11-е и 26-е место соответственно.
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