Концерн "Калашников" поставит беспилотники Казахстану

Входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Калашников» заключил контракт на поставку Казахстану партии беспилотных летательных аппаратов, информирует utro.ru.

О готовности российского концерна «Калашников» поставить по контракту беспилотники Казахстану рассказала 20 февраля директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

При этом она заметила, что партнеры «Калашникова» просят не разглашать детали сделок. Какие именно беспилотные летательные аппараты войдут в состав поставленных Казахстану, не уточняется.

Концерн «Калашников» имеет в своем составе компанию Zala Aero – это ведущий разработчик и производитель беспилотников в России.