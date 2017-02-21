США обеспокоены признанием РФ документов ДНР и ЛНР

Факт признания Россией документов народных республик Донбасса вступает в противоречие с целями Минских соглашений, которые направлены на урегулирование конфликта на востоке Украины, отметили в посольстве США в Киеве. Об этом пишет utro.ru.

На основании подписанного накануне указа президента РФ Владимира Путина, в России признаются документы, выданные тем, кто живёт на территории ДНР и ЛНР. Отменить действие указа могут только шаги Киева по выполнению Минских договорённостей.