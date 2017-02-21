В Екатеринбурге мать с сыном убили почтальона

В одном из домов Екатеринбурга было обнаружено тело женщины-почтальона, которая разносила пенсии. Обвинение предъявлено женщине и ее сыну, которые проживают в доме. Об этом пишет utro.ru.
Мать с сыном подкараулили почтальона, у которой при себе была большая сумма денег, поскольку женщина разносила пенсию. 64-летняя злоумышленница и её 30-летний сын убили почтальона и завладели суммой в 240 тысяч рублей. Труп сотрудницы Почты России нашли в подъезде жильцы дома.
Правонарушители задержаны. Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ.
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