В Екатеринбурге мать с сыном убили почтальона

В одном из домов Екатеринбурга было обнаружено тело женщины-почтальона, которая разносила пенсии. Обвинение предъявлено женщине и ее сыну, которые проживают в доме. Об этом пишет utro.ru.

Мать с сыном подкараулили почтальона, у которой при себе была большая сумма денег, поскольку женщина разносила пенсию. 64-летняя злоумышленница и её 30-летний сын убили почтальона и завладели суммой в 240 тысяч рублей. Труп сотрудницы Почты России нашли в подъезде жильцы дома.

Правонарушители задержаны. Им предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ.