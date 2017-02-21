В Москве перевернулась машина скорой помощи

В Москве после столкновения машины скорой помощи и легковушки опрокинулся автомобиль медиков, в котором были люди. Об этом пишет utro.ru.

ДТП с участием "скорой" и легкового автомобиля привело к тому, что машина медиков перевернулась. Три человека получили незначительные ушибы и травмы. Не сообщается, были ли в "скорой" пациенты.