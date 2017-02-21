Умерла советская олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике

19 февраля на 63-м году жизни скончалась легкоатлетка Надежда Олизаренко, которая выиграла золотую медаль в беге на 800 метров на Олимпиаде-1980, проходившей в Москве. Об этом пишет utro.ru.

На данный момент причина смерти спортсменки неизвестна. Помимо "золота", на московской Олимпиаде Олизаренко принесла сборной СССР "бронзу" в беге на 1,5 километра. В течение трёх лет после Олимпийских игр легкоатлетка была самой быстрой бегуньей в мире на дистанции 800 метров.