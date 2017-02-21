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В РФ началось производство нового вертолёта Ми-171А2

В РФ началось производство нового вертолёта Ми-171А2
В планах на этот год создание четырёх машин
полчаса назад
Общество | Россия
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Фото: vpk.name

В 2017 году в России будет создано четыре новейших вертолёта Ми-171А2. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на заявление гендиректора холдинга "Вертолеты России"Андрея Богинского.

По словам гендиректора, в РФ запущено производство вертолёта Ми-171А2, который является новейшей разработкой. В планах на этот год создание четырёх машин, отметил Богинский.
 

 
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