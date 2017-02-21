Россияне выступают за сохранение армейского призыва

58% граждан России считают необходимой всеобщую воинскую обязанность для юношей призывного возраста, информирует utro.ru.

За переход на контрактную основу армии высказались 37% респондентов, опрошенных «Левада-центром». Однако более половины отвечавших на вопросы поддерживают традиционный призыв.

При этом в случае, если бы кто-то из родных подлежал призыву в армию, 61% россиян поддержали бы прохождение военной службы, а 23% предпочли найти способ уклониться от нее.

В опрос, проведенный 20-23 января, были включены ответы 1600 человек из 137 населенных пунктов России. Охват опроса составил 48 регионов страны.