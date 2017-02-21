В Москве при пожаре эвакуированы 50 человек

Около 50 человек были эвакуировали утром 20 февраля из здания НИИ в центре Москвы, информирует utro.ru.
Представитель столичного главка МЧС рассказал, что утром в здании НИИ в Электрическом переулке в Москве обнаружили возгорание. Из-за пожара пришлось эвакуировать около 50 человек. На данный момент огонь уже потушен.
Сообщается, что горевшее здание принадлежит корпорация «Фазотрон-НИИР», которая занимается созданием бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации.
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