В Москве при пожаре эвакуированы 50 человек

Около 50 человек были эвакуировали утром 20 февраля из здания НИИ в центре Москвы, информирует utro.ru.

Представитель столичного главка МЧС рассказал, что утром в здании НИИ в Электрическом переулке в Москве обнаружили возгорание. Из-за пожара пришлось эвакуировать около 50 человек. На данный момент огонь уже потушен.

Сообщается, что горевшее здание принадлежит корпорация «Фазотрон-НИИР», которая занимается созданием бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации.