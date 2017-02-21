Основной экспорт российского мяса и пива уходит на Украину

В прошедшем году Украина стала одним из крупнейших покупателей российских товаров, от водки до кондитерских изделий, пишет utro.ru.

Федеральная таможенная служба (ФТС) приводит данные о том, что на территорию Украины поставляется 30% всего российского экспорта пива и мяса. По этим показателям Украина опередила Казахстан.

По статистике ФТС, за последние два года покупателями компании из Луганской и Донецкой областей покупают практически все российские поставки говядины и свинины.

Как говорят участники рынка, сотрудники торговых сетей Донбасса и эксперты, в ЛНР и ДНР из России экспортируется продукция всех больших производителей мяса и пива.