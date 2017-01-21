В Подмосковье в сауне взорвался газовый баллон

Из трёхэтажного здания, в котором находилась сауна, были эвакуированы 50 человек

В одной из саун города Люберцы произошёл взрыв газового баллона. Один человек попал в больницу. Об этом пишет utro.ru.

Из трёхэтажного здания, в котором находилась сауна, были эвакуированы 50 человек. Взрыв повредил плиты на двух этажах. Один человек получили травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники МЧС устраняют последствия ЧП и выясняют причины случившегося.