В Нижнем Тагиле год незаконно держат под арестом местного жителя

Свердловский областной суд в конце февраля рассмотрит ходатайство четвертого следственного управления СК РФ о продлении срока содержания под стражей Сергея Бычкова. Мужчину почти год держат в нижнетагильском СИЗО по подозрению в соучастии убийству местного предпринимателя Машинского, несмотря на то, что у подозреваемого есть алиби. Основанием его задержания стали показания отсидевшего 13 лет по статье о бандитизме Романа Погудина, от которых тот вскоре отказался. Сейчас адвокаты Бычкова готовятся оспаривать законность ареста в ЕСПЧ, а его супруга уже направила жалобу в Админинстрацию президента.

Об обстоятельствах дела издание «Новые Известия» узнало у адвокатов Бычкова — Игоря Исаева и Андрея Перова. Они рассказали, что Сергей Бычков уже около года находится в СИЗО Нижнего Тагила. Никаких оснований для его ареста у следователей нет. Единственный свидетель по делу - Роман Погудин, который обвиняется в убийстве Владимира Машинского. Он уже отказался от своих слов, объяснив, что ранее надеялся ложными показаниями облегчить свое наказание. Также известно, что в 2003 году Бычков выступал свидетелем обвинения в деле ОПГ, в которую входил Погудин. Тогда суд дал ему 13 лет тюрьмы.

Однако ни это обстоятельство, ни наличие алиби у Бычкова следствие и суд в его невиновности не убедило. По мнению адвокатов, учитывая безосновательность обвинений и ареста Бычкова, четвертое следственное управление планирует применить к их подзащитному свой любимый метод — давить на невинного человека, пока он не признается во всех нераскрытых преступлениях, которые им нужны. В подтверждение своих слов защитники рассказали, что Сергея Бычкова уже несколько раз вывозили с территории СИЗО, при этом не оформляя официальных документов. По словам адвокатов, его возили на «негласное» опознание, которое в дальнейшем поможет следователям обвинить его в нужных им преступлениях.

Делом также заинтересовались журналисты «Новых Известий». Они отправили запрос в Следственное управление СК, чтобы выяснить правомерность ареста и содержания Бычкова под стражей. Также их заинтересовало, какие следственные действия провели за почти год пребывания мужчины в СИЗО.