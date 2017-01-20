В Москве бизнесмена на Lexus ранили в голову

Остаётся неизвестным, есть ли связь между покушением и бизнесом потерпевшего

Возле одной из московских кальянных было совершено покушение на бизнесмена, который сидел в автомобиле Lexus. Потерпевший госпитализирован с ранением в голову. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошёл 18 января. Предприниматель сидел в своём автомобиле Lexus, когда мимо проехал Mercedes-Benz. Выстрел был произведён почти в упор из окна немецкой иномарки. Бизнесмен, раненный в голову, был доставлен в больницу.

Остаётся неизвестным, есть ли связь между покушением и бизнесом потерпевшего. Предприниматель имеет в собственности рестораны, автосервис и кальянную, неподалёку от которой и было совершено покушение.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что действовал киллер.