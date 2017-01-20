В Москве иномарка врезалась в пассажирский автобус

Двухлетняя девочка с травмой головы и её мать были госпитализированы

На одной из улиц Москвы автомобиль Skoda столкнулся с автобусом. От удара иномарка отлетела на тротуар, где стояли пешеходы. Об этом пишет телеканал "360".

Водитель, находящийся за рулём автомобиля Skoda, стал виновником столкновения с автобусом № 799, поскольку нарушил ПДД. Пешеходы, стоящие на тротуаре, получили травмы. Двухлетняя девочка с травмой головы и её мать были госпитализированы.