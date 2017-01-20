На востоке Москвы неизвестный обстрелял полицейского

Неустановленный злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции на востоке Москвы, информирует телеканал «360».

На Зеленом проспекте на востоке российской столицы неизвестный злоумышленник открыл огонь по представителям полиции. По данным СМИ, в результате нападения один из служителей правопорядка оказался ранен и был госпитализирован.

Предварительные данные говорят о том, что подозреваемый открыл огонь по сотрудникам полиции в момент задержания. После стрельбы из травматического пистолета он скрылся с места происшествия и в данный момент объявлен в розыск.

Согласно известным приметам, преступник крепкого телосложения и ростом около 190 сантиметров.