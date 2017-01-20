В Москве мужчина получил ножевое ранение в лицо

На северо-западе Москвы мужчину ударили в лицо ножом, информирует телеканал «360».

Мужчина серьезно пострадал от нападения неизвестного на северо-западе российской столицы. Источник в правоохранительных органах Москвы рассказал телеканалу, что 31-летний А. получил удар ножом в лицо. Известно, что пострадавший получил рваные раны щеки и шеи.

Нападение было совершено неизвестным на улице Краснополянской в районе дома номер шесть.

Данными о причинах нападения и мотивах злоумышленника правоохранители не располагают.