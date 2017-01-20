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В Москве возле метро "Автозаводская" загорелся жилой дом

В Москве возле метро "Автозаводская" загорелся жилой дом
Пожар разгорелся после воспламенения личных вещей
20 января 2017, 19:00
Происшествия | Россия
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Фото: 360tv.ru

Жилой дом горит в Москве неподалеку от станции метро «Автозаводская», информирует телеканал “360”.

В Москве по адресу 1-й Кожуховский переулок, дом 9 загорелся жилой дом.

Представители служб спасения рассказали, что пожар в здании неподалеку от метро «Автозаводская» разгорелся после воспламенения личных вещей на площади, равно пяти квадратным метрам.

О пострадавших при пожаре не сообщается. Пожарные службы ликвидируют возгорание. Подробности происшествия выясняются.

 
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