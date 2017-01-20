В Москве возле метро "Автозаводская" загорелся жилой дом

Жилой дом горит в Москве неподалеку от станции метро «Автозаводская», информирует телеканал “360”. В Москве по адресу 1-й Кожуховский переулок, дом 9 загорелся жилой дом. Представители служб спасения рассказали, что пожар в здании неподалеку от метро «Автозаводская» разгорелся после воспламенения личных вещей на площади, равно пяти квадратным метрам. О пострадавших при пожаре не сообщается. Пожарные службы ликвидируют возгорание. Подробности происшествия выясняются.

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