Жители Крыма начнут платить имущественный налог с 2018 года

Наздрачаев пояснил, что в 2017 году крымчанам ещё не придется платить указанные налоги

Начиная с 2018 года жителей полуострова Крым обяжут платить налоги на землю и имущество, информирует utro.ru.

Жители Крыма начнут перечислять налоги на землю и имущество в 2018 году. Информацию об этом рассказал журналистам руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Роман Наздрачаев.

Наздрачаев пояснил, что в 2017 году крымчанам ещё не придется платить указанные налоги. На данный момент проводится кадастровая оценка их недвижимости, чтобы на ее основе разработать базу данных всех объектов недвижимости полуострова.