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Россия готова обсуждать с Америкой "закон Димы Яковлева"

Россия готова обсуждать с Америкой "закон Димы Яковлева"
Матвиенко при этом подчеркнула, что для продуктивного диалога с американской стороны тоже должны быть сделаны определенные шаги
24 минуты назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с США по закону об усыновлении детей иностранцами, информирует utro.ru.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала заявление о том, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами Америки по «закону Димы Яковлева».

Матвиенко при этом подчеркнула, что для продуктивного диалога с американской стороны тоже должны быть сделаны определенные шаги.

Валентина Матвиенко добавила, что обсуждаемый закон не является самоцелью, и что в приоритете на возможных переговорах в любом случае будет судьба детей.

 
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