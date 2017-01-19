Путин сформулировал приоритет российской экономики

По словам президента, российской экономике нужно сохранить существующую устойчивость государственных финансов

Президент России Владимир Путин назвал основную задачу экономического развития страны, пишет utro.ru.

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей развития российской экономики обеспечение общей макроэкономической стабильности.

По словам президента, российской экономике нужно сохранить существующую устойчивость государственных финансов, низкий уровень безработицы и инфляции, который является приемлемым, и дополнительно предусмотреть меры для реагирования на возможные риски.

Президент Путин также подчеркнул, что необходимо обеспечить новые стимулы для развития экономики России, обеспечить поддержку работе малого и среднего бизнеса и грамотно использовать финансовые инструменты, чтобы обеспечить приток инвестиций.