Росгвардия перестанет использовать гусеничную технику

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заявила о том, что откажется от гусеничной техники, информирует utro.ru.

Росгвардия намерена отказаться от техники, передвигающейся на гусеничном ходу. Основная причина подобного решения в том, что такой способ передвижения значительно снижает мобильность подразделений. Заявление о модернизации техники сделал начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

По мнению Заровнятных, гусеничная техника не имеет шансов получить широкое применение в войсках Росгвардии. Их основная задача – обеспечить безопасность граждан России, и для передвижения в основном её техника использует асфальтированные дороги. Техника на гусеничном ходу на таком дорожном покрытии недостаточно мобильна.

Начальник инженерного управления Росгвардии также сообщил, что для использования в ее войсках специально разработаны несколько новых машин: инженерная установка для механизации работ в полевых условиях, передвижная электростанция мощностью от 30 до 60 киловатт, функционирующая на базе автомобиля «Урал», автомобиль с механизмом для погрузки и перемещения малогабаритной техники инженерного назначения. Параллельно с модернизацией в настоящее время идет разработка машины инженерной разведки, которая не имеет аналогов в России.