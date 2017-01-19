Жириновский: скорым нужно разрешить таранить автомобили

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил в поддержку идеи, предложенной возмущёнными интернет-пользователями после нескольких резонансных инцидентов, - разрешить автомобилям со спецсигналами таранить препятствующие проезду машины. Об этом пишет utro.ru.

Недавно в России произошло два инцидента, когда скорой и пожарной машинам мешали проехать автомобили, в результате чего медики и спасатели опаздывали на вызов. Первый случай произошёл на Камчатке, где промедление, вызванное преграждением пути скорой, привело к смерти пациента. Второй случай произошёл в Петербурге: автоледи не захотела уступать дорогу пожарной машине, которая ехала тушить горящий дом. В интернете много обсуждали два этих случая. Некоторые пользователи сети предложили радикальные меры: на законодательном уровне разрешить спецмашинам таранить транспортные средства упёртых автовладельцев.

Жириновский поддержал возмущённых пользователей сети и объяснил, что "таран" не нужно понимать, как лобовое столкновение. Просто надо разрешить скорой объезжать стоящие на её пути автомобили. При этом если препятствующая проезду машина будет поцарапана или слегка помята, то её владелец не будет иметь права подавать иск через ОСАГО. Люди будут знать, что к спецмашинам нельзя предъявить каких бы то ни было претензий, и станут пропускать, заключил лидер ЛДПР.