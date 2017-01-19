Музеи Крыма обжаловали решение суда Амстердама о золоте скифов

Когда Крым стал российским, Украина и РФ почти одновременно потребовали у Голландии возврата золота

Крымские музеи подали апелляцию против решения амстердамского суда, который постановил отдать коллекцию золота скифов Украине. Об этом пишет utro.ru.

До воссоединения полуострова с РФ скифское золото, хранящееся в крымских музеях, была отправлено на выставку в один из музеев Амстердама. Когда Крым стал российским, Украина и РФ почти одновременно потребовали у Голландии возврата золота. Надеясь решить вопрос в свою пользу, крымские музеи обратились в суд Амстердама, но судебное решение было вынесено в пользу Киева.