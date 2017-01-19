В Челябинской области иностранцам запрещено управлять маршрутками

Губернатор Челябинской области подписал указ, запрещающий иностранцам осуществлять перевозку пассажиров в общественных автобусах и такси. Об этом пишет телеканал "360".

Жители Челябинска по-разному реагируют на нововведение. Одни поддерживают запрет и считают, что обслуживание пассажиров в маршрутках теперь станет только лучше, дороги станут более безопасными, водители будут изъясняться на русском языке, а освободившиеся рабочие места помогут поспособствуют решению проблемы с безработицей. Другая часть челябинцев уверена, что запрет приведёт к уменьшению количества маршруток на дорогах, в результате чего люди будут долго ждать общественного транспорта и мёрзнуть. С учётом того, что в данный момент 70% водителей маршруток - гастарбайтеры, горожане предлагают обучать мигрантов, а не запрещать им работать в этой сфере.