В Екатеринбурге водитель прокатил инспектора ДПС на капоте

В Екатеринбурге решением суда на 12 суток арестован водитель, прокативший сотрудника Госавтоинспекции на капоте. Об этом пишет телеканал "360". Автомобиль остановился в неположенном месте, и к транспортному средству подошёл инспектор ДПС, чтобы выписать нарушителю штраф. На просьбу предъявить документы водитель никак не отреагировал и резко нажал на газ, прокатив на капоте уцепившегося за автомобиль сотрудника ДПС. В результате инцидента инспектор получил перелом берцовой кости.

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