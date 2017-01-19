В Республике Удмуртия пьяный водитель протаранил 5 автомобилей

Местные жители не позволили мужчине повредить остальные автомобили и вытащили водителя из салона

В городе Глазов нетрезвый мужчина за рулём Renault Duster в попытке припарковаться около своего дома повредил пять автомобилей. Об этом пишет телеканал "360".

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, водитель автомобиля Renault Duster въехал во двор своего дома и, маневрируя среди припаркованных машин, врезался в Nissan и Volkswagen. Сдавая назад, мужчина протаранил ещё несколько машин.

Местные жители не позволили мужчине повредить остальные автомобили и вытащили водителя из салона. Свидетели инцидента отметили, что виновник аварий был так сильно пьян, что не мог стоять на ногах.