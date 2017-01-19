В Москве женщина продавала находившихся при смерти котят

Люди, купившие у "чёрного" зооторговца котят, рассказали, что животные умирали от инфекций через несколько дней

В Москве "чёрный" зооторговец продавал людям умирающих уличных котят, которых выдавал за здоровых и чистокровных. Об этом пишет телеканал "360".

Люди, купившие у "чёрного" зооторговца котят, рассказали, что животные умирали от инфекций через несколько дней после покупки. Кроме того, они были беспородные, а не чистокровные, как утверждал продавец.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Идёт расследование, выясняются все обстоятельства купли-продажи и гибели котят.