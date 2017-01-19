В Подмосковье люди воюют против автохамов

В Химках в жилом комплексе «Город набережных» местные жители объявили войну автохамам: люди обливают автомобили кефиром и ставят на капот тележки из супермаркетов. Об этом пишет телеканал "360".

Обрушившиеся на город снегопады привели к тому, что сугробы существенно уменьшили территорию парковочных мест. Управляющие компании решают эту проблему организацией дополнительных парковок вдали от жилого комплекса. Но эти парковки платные и находятся далеко от дома. Автовладельцы вынуждены изощряться, чтобы припарковать свою машину. Не обходится без нарушений правил парковки: машины ставят на пешеходный переход, ими перегораживают дорогу, ведущую во двор и т.д. Негодующие местные жители обливают транспортные средства автохамов кефиром, клеят на лобовое стекло письменные послания, а то и просто ставят на капот тележки из супермаркетов.

Жилой комплекс «Город набережных» - первый в Московской области строительный проект формате мини-города, где большое внимание уделено архитектуре застройки.