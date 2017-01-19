В Красноярске охранники не пустили в клуб девушку-инвалида

Охранники клуба объяснили девушке, что не пускают её в заведение, потому что в случае драки не смогут защитить её

В Красноярске охранники ночного клуба отказали в посещении заведения девушке на инвалидной коляске. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет, который начал проверку. Об этом пишет телеканал "360".

Охранники клуба объяснили девушке, что не пускают её в заведение, потому что в случае драки не смогут защитить её. Следственный комитет усмотрел в действиях охранников клуба нарушение 282 статьи УК РФ, которая запрещает унижать достоинство человека из-за того, что он принадлежит к какой-то социальной группе.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности случившегося. По итогам проверки будет вынесено решение.