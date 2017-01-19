В Оренбурге найдена похищенная 12-летняя девочка

На одной из улиц Оренбурга неизвестный напал на школьницу, затащил её в багажник "Лады" и скрылся. 12-летняя девочка сумела достать телефон и связаться с матерью. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошёл днём 17 января. Школьницу похитил мужчина и куда-то увёз её в багажнике. Девочка успела позвонить матери и рассказать ей о случившемся. Вскоре потерпевшая была обнаружена около свалки без признаков насилия. В том же месте был найден автомобиль, брошенный похитителем.

Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 29-летний неместный мужчина. Полицейские проверяют, причастен ли злоумышленник к подобным преступлениям. Ведётся следствие, выясняются все подробности произошедшего.

На правонарушителя заведено уголовное дело по факту похищения. С девочкой общаются психологи.