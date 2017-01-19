В Волгограде взрыв газового баллона ранил двух рабочих

На одном из мостов Волгограда 17 января взорвался газовый баллон. Пострадали два работника фирмы «Аваль-Строй». Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на видеозапись инцидента.
Судя по кадрам, сначала раздался хлопок, а потом над мостом поднялся огненный шар, окутанный чёрным дымом.
Взрыв произошёл под мостом, который повредился осколками баллонов. Место вокруг взрыва и на мосту усеяно кусками газовых шлангов.
Двое рабочих госпитализированы с травмами. Выясняются причины случившегося.
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