В Волгограде взрыв газового баллона ранил двух рабочих

На одном из мостов Волгограда 17 января взорвался газовый баллон. Пострадали два работника фирмы «Аваль-Строй». Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на видеозапись инцидента.

Судя по кадрам, сначала раздался хлопок, а потом над мостом поднялся огненный шар, окутанный чёрным дымом.

Взрыв произошёл под мостом, который повредился осколками баллонов. Место вокруг взрыва и на мосту усеяно кусками газовых шлангов.

Двое рабочих госпитализированы с травмами. Выясняются причины случившегося.