УАЗ создаёт грузовик "Карго"

Российский автомобильный завод «УАЗ» собирается в апреле начать серийную продажу нового грузовика «Карго», который должен стать конкурентом "Газели". Об этом пишет телеканал "360".
Новый автомобиль спроектирован на базе имеющегося внедорожника "Патриот" и может стать конкурентом широко распространённой «Газели». В зависимости от комплектации стоимость этой модели УАЗ составит от 750 до 900 тысяч рублей.
В 2016 году продажи автомобилей УАЗ выросли на 1%.
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