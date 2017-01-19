УАЗ создаёт грузовик "Карго"

В 2016 году продажи автомобилей УАЗ выросли на 1%

Российский автомобильный завод «УАЗ» собирается в апреле начать серийную продажу нового грузовика «Карго», который должен стать конкурентом "Газели". Об этом пишет телеканал "360".

Новый автомобиль спроектирован на базе имеющегося внедорожника "Патриот" и может стать конкурентом широко распространённой «Газели». В зависимости от комплектации стоимость этой модели УАЗ составит от 750 до 900 тысяч рублей.

В 2016 году продажи автомобилей УАЗ выросли на 1%.