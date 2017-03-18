Тюменец платил по долгам тезки из Коми

Несколько лет мужчине из Тюмени приходили квитанции на оплату ЖКХ

Судебные приставы несколько лет брали с тюменца долги по ЖКХ, которые оставлял его тезка из Республики Коми, пишет megatyumen.ru 17 марта.

Два человека по имени Сергей Васильев родились 57 лет назад в один и тот же день в разных регионах России. Несколько лет мужчине из Тюмени приходили квитанции на оплату ЖКХ, которые он исправно оплачивал. Однажды он понял, что платит больше положенного, и решил выяснить причину.

Оказалось, что судебные приставы перепутали тезок, родившихся в один и тот же день. Долги по коммунальным услугам принадлежали Васильеву из Нижнекамска республики Коми.

Все средства по оплате чужих долгов законопослушному гражданину вернут после общения с банком.