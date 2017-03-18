На экс-губернатора Челябинской области завели дело

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, пишет 16 марта телеканал «360».
В 2012 году Михаил Юревич являлся губернатором Челябинской области. Следствие располагает данными, что в этот период он получил взятку от Виталия Тесленко, которого назначил им на должность главы областного Минздрава.
До назначения на должность губернатора в 2010 году Юревич был мэром Челябинска.
В настоящее время следователи выясняют подробности совершенного преступления.
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