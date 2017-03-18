В Ленинградской области задержали наехавшего на ребенка водителя

В Приозерске Ленинградской области суд на два месяца задержал водителя, который «в воспитательных целях» наехал на ребенка, пишет 16 марта телеканал «360».

Владимир Бельский заключен под стражу до 15 мая. В Приозерском суде уточнили, что для выяснения вреда, причиненного ребенку, будет проведена судмедэкспертиза.

Официальное обвинение владельцу внедорожника предъявил ранее Следственный комитет России. Владимир Бельский был объявлен в розыск, а затем и задержан. В момент ареста он направлялся на ток-шоу, где планировал рассказать о подробностях инцидента.