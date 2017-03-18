"Радио Свобода" и "Голос Америки" заинтересовали Госдуму РФ

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Станции хотят проверить на соблюдение закона об иностранных агентах
|Фото: 360tv.ru
Русские службы радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода» предлагают проверить на соблюдение закона об иностранных агентах, пишет utro.ru 17 марта.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил проверить, соответствует ли деятельность «Радио Свобода» и «Голоса Америки» законодательству России. В частности, закону об иностранных агентах.
Он напомнил законопроекте сенатора США Джин Шахин, давшем Министерству юстиции США полномочия проведения расследования в отношении телеканала Russia Today.
Затулин заявил, что российские власти «должны быть взаимно вежливы» в ответ на применение закона об иностранных агентах властями США.