"Радио Свобода" и "Голос Америки" заинтересовали Госдуму РФ

Станции хотят проверить на соблюдение закона об иностранных агентах

Русские службы радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода» предлагают проверить на соблюдение закона об иностранных агентах, пишет utro.ru 17 марта.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил проверить, соответствует ли деятельность «Радио Свобода» и «Голоса Америки» законодательству России. В частности, закону об иностранных агентах.

Он напомнил законопроекте сенатора США Джин Шахин, давшем Министерству юстиции США полномочия проведения расследования в отношении телеканала Russia Today.

Затулин заявил, что российские власти «должны быть взаимно вежливы» в ответ на применение закона об иностранных агентах властями США.