Красноярская пенсионерка заплатит за пьяный дебош

Сегодня суббота, 18 марта 2017 года, 00:59
Суд "завернул" очередную апелляцию по делу Игоря Пушкарёва
Суд "завернул" очередную апелляцию по делу Игоря Пушкарёва
Хабаровчане стали меньше жаловаться на общественный транспорт
Хабаровчане стали меньше жаловаться на общественный транспорт
Картина дня в Хабаровском крае: спящие котики, автобусы и пожар
Картина дня в Хабаровском крае: спящие котики, автобусы и пожар
Во Владивостоке уже отмечают День моряка-подводника
Во Владивостоке уже отмечают День моряка-подводника
Проблемы населения Большого Уссурийского рассмотрят в Европейском суде
Проблемы населения Большого Уссурийского рассмотрят в Европейском суде
Регионы:


Популярное
вчера, 09:30
Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
вчера, 08:41
Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
вчера, 13:15
Харзе Иванычу в Приморском сафари-парке ампутировали лапу
вчера, 10:40
Авария с грузовиком серьёзно осложнила движение в центре Владивостока
вчера, 16:41
Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу
вчера, 14:02
В деле директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова появился второй фигурант
вчера, 10:25
Ночью во Владивостоке неизвестные сожгли иномарку
вчера, 13:09
Губернатор Приморья: платить за ОДН нужно по счётчику
вчера, 13:45
У Владивостока нет денег на дружбу с Крымом
вчера, 15:09
Вопреки МЧС: приморцы штурмуют лёд как в последний раз

Обсуждаемое
вчера, 08:41
8

Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
вчера, 09:30
8

Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
вчера, 14:02
7

В деле директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова появился второй фигурант
вчера, 12:35
4

В Хабаровске автобусы выйдут на маршрут № 70 с 20 марта
вчера, 14:14
3

Дума Владивостока вплотную взялась за благоустройство дворов
вчера, 16:41
3

Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу
вчера, 14:35
3

Зоосад "Приамурский" учит детей здоровому образу жизни через журнал
вчера, 13:45
2

У Владивостока нет денег на дружбу с Крымом
вчера, 13:00
1

В автобусах Хабаровска продолжают неравномерно расти цены на проезд
вчера, 13:15
1

Харзе Иванычу в Приморском сафари-парке ампутировали лапу
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 239



Система Orphus

Красноярская пенсионерка заплатит за пьяный дебош

Красноярская пенсионерка заплатит за пьяный дебош
Инцидент произошел на борту самолета
7 минут назад
Происшествия | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: megatyumen.ru

Красноярский краевой суд оштрафовал пожилую туристку из Красноярска на 400 тысяч рублей за хулиганство на борту самолета, пишет 17 марта utro.ru.

Инцидент имел место в марте 2015 года на борту компании AZUR air, летевшем из Красноярска в Бангкок. Во время полета пассажирка, будучи пьяной, спровоцировала скандал и нанесла травмы двум бортпроводницам. Самолет вернулся в аэропорт Емельяново, где женщину сняли с рейса.

Позже пенсионерку привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, а также возбудили уголовное дело за нанесение побоев.

За дозаправку и предполетную подготовку компания оштрафовала пассажирку на 400 тысяч рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru