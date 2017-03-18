В Москве госпитализирована актриса сериала "Бригада"

Российская актриса Валентина Теличкина попала в одну из больниц Москвы. У нее диагностировано заболевание. Об этом пишет utro.ru.

Теличкина пожаловалась врачу на боль в животе. В результате обследования было выявлено какое-то заболевание, и актрису поместили в стационар, где она сейчас и находится. Какой именно диагноз у Теличкиной, не уточняется.

Актриса сказала, что чувствует себя неважно и выразила надежду, что скоро окажется дома. Теличкина стала известной после роли в российском телесериале "Бригада".