В России введена уголовная ответственность за хулиганство в автобусах

В России появилась уголовная ответственность за хулиганство для людей, устраивающих дебош в общественном транспорте. При этом водителям запрещено создавать "черные списки" клиентов. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Об этом пишет utro.ru.
Закон будет действовать на общественном транспорте всех видов: наземном, воздушном и водном. Кроме того, ответственности будут подлежать люди, создающие опасность движению транспорта, находясь вне его: хулиганы, которые бросают в поезд камнями или светят в водительские кабины лазерными указками.
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