Европа в 2 раза увеличила импорт газа из РФ

Поставки "голубого топлива" в страны дальнего зарубежья также выросли почти на 18%

С 2017 года европейские страны в два раза увеличили объем закупок российского газа, который поставляет "Газпромом". Об этом пишет utro.ru.

С нового года выросли поставки российского газа в Австрию (на 75%), Болгарию, Грецию (на 17%), Венгрию (на 20,5%) и Сербию (на 34%). Поставки "голубого топлива" в страны дальнего зарубежья также выросли почти на 18%.