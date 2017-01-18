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В Краснодарском крае 3 тысячи человек остались без тепла

В Краснодарском крае 3 тысячи человек остались без тепла
В настоящее время в Сочи воздух прогрет до температуры плюс 8 градусов
только что
Происшествия | Россия
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Фото: 360tv.ru

В Сочи коммунальная авария оставила без тепла около трёх тысяч человек. Об этом пишет utro.ru.

Теплоснабжения лишился Центральный район города. Аварию пытаются устранить аварийно-восстановительные бригады. Подача тепла может быть начата уже к вечеру 18 января.

По сведениям метеорологов, в настоящее время в Сочи воздух прогрет до температуры плюс 8 градусов.

 
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