В Краснодарском крае 3 тысячи человек остались без тепла

В настоящее время в Сочи воздух прогрет до температуры плюс 8 градусов

В Сочи коммунальная авария оставила без тепла около трёх тысяч человек. Об этом пишет utro.ru.

Теплоснабжения лишился Центральный район города. Аварию пытаются устранить аварийно-восстановительные бригады. Подача тепла может быть начата уже к вечеру 18 января.

По сведениям метеорологов, в настоящее время в Сочи воздух прогрет до температуры плюс 8 градусов.