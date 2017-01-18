КамАЗ увеличит поставки грузовиков во Вьетнам

В 2016 году Вьетнам получил 1,855 тысяч грузовиков

Российская компания ПАО "КамАЗ", производящая грузовые автомобили, планирует в течение ближайших лет нарастить поставки своей продукции во Вьетнам и освоить рынки Лаоса и Камбоджи. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление гендиректора компании Сергея Когогина.

Как сообщил Когогин, компания за последние два года увеличила объём поставок автомобилей во Вьетнам. Так, в 2016 году Вьетнам получил 1 тысячу 855 грузовиков, что равняется 20% от всего экспорта КамАЗ.

Гендиректор отметил, что вьетнамский рынок стал гораздо более перспективным после того, как страна подписала Соглашение о зоне свободной торговли с ЕАС.