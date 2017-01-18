ВЭБ выдаст кредитов на 80 млрд рублей

В 2017 году Внешэкономбанк собирается выдать кредитов на сумму 80 миллиардов рублей. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление главы корпорации Сергея Горькова.
Как сообщил Горьков, в 2016 году госкорпорация выдала 99 миллиардов рублей в качестве кредитов, и выразил уверенность, что в текущем году ВЭБ справится с суммой в 80 миллиардов рублей.
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