ВЭБ выдаст кредитов на 80 млрд рублей

В 2017 году Внешэкономбанк собирается выдать кредитов на сумму 80 миллиардов рублей. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление главы корпорации Сергея Горькова.

Как сообщил Горьков, в 2016 году госкорпорация выдала 99 миллиардов рублей в качестве кредитов, и выразил уверенность, что в текущем году ВЭБ справится с суммой в 80 миллиардов рублей.

