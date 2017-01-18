ВЭБ передаст "плохие" активы Росимуществу

"Плохие" активы госкорпорации Внешэкономбанк в 2017 году будут переданы Росимуществу. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление главы корпорации Сергея Горькова.
Как сообщил Горьков, сейчас есть несколько вариантов того, что делать с "плохими" активами, в том числе - передать их Росимуществу.
В 2016 году офис Олимпийского комитета стал первым объектом, который ВЭБ отдал Росимуществу.
Глава наблюдательного совета корпорации - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев - призвал ВЭБ реструктуризировать проблемные активы и улучшить качество своей работы.
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