ВЭБ передаст "плохие" активы Росимуществу

"Плохие" активы госкорпорации Внешэкономбанк в 2017 году будут переданы Росимуществу. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление главы корпорации Сергея Горькова.

Как сообщил Горьков, сейчас есть несколько вариантов того, что делать с "плохими" активами, в том числе - передать их Росимуществу.

В 2016 году офис Олимпийского комитета стал первым объектом, который ВЭБ отдал Росимуществу.

Глава наблюдательного совета корпорации - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев - призвал ВЭБ реструктуризировать проблемные активы и улучшить качество своей работы.