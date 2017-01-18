УЕФА не выявило проблем с допингом в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) взял анализы у российских футболистов и не нашёл у них никаких подозрений на употребление допинга. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на заявление президента УЕФА Александера Чеферина.

В декабре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало вторую часть доклада Ричарда Макларена, посвящённого использованию допинга в РФ.

В качестве комментария к докладу Чеферин сказал, что УЕФА постоянно ведёт борьбу с применением допинга и регулярно проводит проверки как внутри турниров, так и вне их. УЕФА решило пересмотреть правила хранения образцов: теперь планируется десять лет хранить взятые у спортсменов пробы.

Чеферин подчеркнул, что анализ проб, взятых агентством, проводится в лабораториях Европы, которые аккредитованы ВАДА, и результаты анализов показали отсутствие допинга в крови футболистов РФ.